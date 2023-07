Pekarik verlängert bei Hertha um ein weiteres Jahr

Peter Pekarik bleibt Hertha BSC auch in der 2. Fußball-Bundesliga treu. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler verlängerte seinen Vertrag bis zum Sommer 2024, wie Hertha am Mittwochabend mitteilte. „Peka ist Herthaner durch und durch und kennt diesen Verein aus dem Effeff. Auch wenn er nicht mehr in vorderster Reihe steht, wird er sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben. Nach der Karriere bieten wir ihm die Möglichkeit an, erste Schritte als Trainer in unserer Akademie zu gehen“, sagt Sportdirektor Benjamin Weber.

Der Slowake kam 2012 vom VfL Wolfsburg nach Berlin und bestritt bisher 226 Pflichtspiele für Hertha, in denen dem 119-maligen Nationalspieler sechs Treffer gelangen. Hertha-Trainer Pal Dardai bezeichnet Pekarik als „Musterprofi, Vorbild und wichtige Ansprechperson“ für die jungen Spieler: „Er wird der Gruppe nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine helfen.“