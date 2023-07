Notfälle 500-Meter-Sperrkreis nach Bombenfund in Marzahn eingerichtet

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn hat die Polizei für die Entschärfung einen 500-Meter-Sperrkreis rund um die Fundstelle eingerichtet. Ab Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr sei jeder und jede dort aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Betroffen seien rund 13.500 Menschen, hieß es zuvor. Der Sprengkörper wurde auf einem Gelände am Geraer Ring gefunden.