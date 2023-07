Sammlung Berggruen: „Spanische Dialoge“ mit Picasso

Während der Museumssanierung ist die Sammlung Berggruen auf internationaler Werbe-Tour für Berliner Museen. 97 weltbekannte Werke etwa von Picasso, Cézanne, Klee oder Matisse sind rund um den Globus unterwegs, gerade wurde die Ausstellung in Shanghai aufgebaut. Auch in Berlin setzt die auf den Kunsthändler und Sammler Heinz Berggruen (1914-2007) zurückgehende Kollektion auf kunstvolle Gesandte. Auf der Museumsinsel ist nun die Kooperation „Spanische Dialoge: Picasso aus dem Museum Berggruen zu Gast im Bode-Museum“ von Donnerstag an bis zum 21. Januar zu sehen.