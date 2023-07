Eisbären Berlin verpflichten Abwehr-Talent Kaiser

Die Eisbären Berlin haben Rio Kaiser nach Berlin zurückgeholt. Der erst 16 Jahre alte Abwehrspieler kommt von der Red Bull Hockey Akademie aus Salzburg und wird mit einer Doppellizenz ausgestattet, wie die Eisbären am Mittwoch mitteilten. Der zwei Meter lange Abwehrspieler zählt zu den größten deutschen Talenten. „Rio möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn nehmen. Er besitzt noch weiteres Entwicklungspotenzial, das er bei uns abrufen möchte. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns und den Lausitzer Füchsen sehr gut weiterentwickeln wird“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Berlin. Die Eisbären Berlin haben Rio Kaiser nach Berlin zurückgeholt. Der erst 16 Jahre alte Abwehrspieler kommt von der Red Bull Hockey Akademie aus Salzburg und wird mit einer Doppellizenz ausgestattet, wie die Eisbären am Mittwoch mitteilten. Der zwei Meter lange Abwehrspieler zählt zu den größten deutschen Talenten. „Rio möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn nehmen. Er besitzt noch weiteres Entwicklungspotenzial, das er bei uns abrufen möchte. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns und den Lausitzer Füchsen sehr gut weiterentwickeln wird“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Der U18-Nationalspieler spielte von 2017 bis 2020 für die Eisbären Juniors und kommt aus der Jugend des ECC Preussen Berlin. Anschließend wechselte Kaiser nach Salzburg und spielte dort sowohl in der U18- als auch in der U20-Mannschaft, mit der er auch die Meisterschaft feierte. Zum Titel steuerte Kaiser in 25 Partien sechs Tore und neun Vorlagen bei.

Die Eisbären haben nun 28 Spieler im Kader und dabei neun von insgesamt elf Ausländerlizenzen vergeben.