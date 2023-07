Wetter Berlin heute & morgen: Wann Gewitter & Regen kommen

Berlin.

Wie entwickelt sich das Wetter heute und in den nächsten Tagen in Berlin und Brandenburg?

Gewitter und Regen sind morgen möglich

Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für heute, morgen und das Wochenende

Kräftige Schauer und einzelne Gewitter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dass besonders im Norden und Nordosten Brandenburgs am Vormittag stürmische Böen und lokaler Starkregen auftreten. Demnach werde es wechselnd bis stark bewölkt.

Ab dem Mittag löst sich die Wolkendecke auf und der Regen klingt ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad. Nachts zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. Es bleibt trocken – bei Tiefstwerten zwischen 13 und 16 Grad.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Mittwoch, 12 . Juli: Heute Vormittag zunächst wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Norden geringe Gewitterneigung, lokal eng begrenzt mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen (Bft 8). Ab dem Mittag von West nach Ost Bewölkungsrückgang, meist trocken. Erwärmung auf 24 bis 28 Grad. Zunehmend mäßiger West- bis Südwestwind, ganz vereinzelt Windböen (Bft 7). In den Abendstunden allmähliche Windabnahme. In der Nacht zum Donnerstag überwiegend gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Donnerstag, 13. Juli: Am Donnerstag Wechsel von Quellwolken und Sonnenschein, ab dem späten Vormittag lokal Schauer oder kurze Gewitter, vereinzelt mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen (Bft 8). Schwerpunkt im nördlichen Brandenburg. Temperaturanstieg auf 23 bis 27 Grad. Mäßiger, vor allem bei Schauern in Böen starker Wind um West. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag deutlicher Bewölkungsrückgang und rasch abklingende Schauer. Dann gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Freitag, 14. Juli: Am Freitag heiter bis wolkig und trocken. Tagesmaxima zwischen 25 und 29 Grad. Schwacher, ab und zu mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt bis wolkig, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend aus Südost.

Samstag, 15. Juli: Am Samstag meist heiter, am Nachmittag in der Prignitz zum Teil mehr Wolken. Weitgehend trocken. Höchsttemperaturen 31 bis 36 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Sonntag wolkig, von Westen zunehmend auch stark bewölkt. In der zweiten Nachthälfte einzelne Schauer. Tiefsttemperaturen 21 bis 18 Grad. Meist nur schwacher Süd- bis Südwestwind.