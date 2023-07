Berlin: Die Gewinner und Verlierer im Haushalts-Poker

Sozialsenatorin Kiziltepe und Verkehrssenatorin Schreiner verzeichnen das größte Plus, der Kulturetat von Joe Chiallo schrumpft real.

Präsentierten am Dienstag den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre (v.l.): Berlins Finanzsenator Stefan Evers, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (beide CDU) sowie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).

Berlin. Allen Unkenrufen von einem drohenden sozialen Kahlschlag in Berlin zum Trotz: Sozial- und Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) ist rein quantitativ die größte Gewinnerin im Poker um den Doppelhaushalt des Senats für die Jahre 2024 und 2025. Egal von welcher Basis man ausgeht, ob man also die Haushaltsansätze oder die realen Ausgaben betrachtet, wächst ihr Etat um deutlich mehr als 30 Prozent. Allein für Soziales in engerem Sinne gibt der schwarz-rote Senat statt bisher 240 Millionen Euro pro Jahr künftig 390 Millionen Euro aus.

Zudem sind in Kiziltepes Budget auch erhebliche Mittel für Geflüchtete eingeplant. „Für den Fall, dass der Bund die Länder bei den Flüchtlingskosten im Regen stehen lässt“, kommentierte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) das deutliche Plus auf 2,26 Milliarden Euro für Kiziltepe im kommenden Jahr. 2025 soll das Budget allerdings leicht schrumpfen, weil der Senat mit einer Entspannung in der Flüchtlingskrise rechnet

Bisher mit EU-Geld finanzierte Hilfen für Obdachlose laufen mit Geld aus Berlin weiter

Während der Corona-Krise etwa aus Mitteln der Europäischen Union finanzierte Angebote bezahlt nun das Land Berlin. So die beiden 24 Stunden und sieben Tage die Woche geöffneten Obdachlosenunterkünfte. Auch das Projekt Housing First, das eine Wohnung ohne Vorbedingungen verspricht, wird weiter finanziert. 220 Integrationslotsen werden weiterhin Migranten die Ankunft erleichtern.

Zweite Hauptprofiteurin der senatsinternen Geldverteilung ist Verkehrs- und Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU). Ihr Budget klettert ebenfalls um knapp 30 Prozent. Der Finanzsenator begründete das bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes mit den „erheblichen Investitionen in die Verkehrswende“. So bekommt die BVG wie im Vertrag mit dem Land von 2020 vereinbart nun große Summen für neue Schienen-Fahrzeuge, Elektrobusse, den Netzausbau und die Sanierung von U-Bahntunneln. Aber auch für den Radwegebau stehen jährlich mehr als 29 Millionen Euro bereit. Das sei deutlich mehr, als unter der grünen Vorgängersenatorin Bettina Jarasch in neue Radwege investiert worden sei, wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) anmerkte.

Mehr als 100 Millionen Euro gibt es für die Neugestaltung von Grünanlagen

Schreiner darf auch insgesamt 117 Millionen Euro für neue Grünanlagen ausgeben, so unter anderem am Marx-Engels-Forum, im Spreepark und in der Tegeler Stadtheide auf dem früheren Flughafengelände.

Deutlich mehr Geld als zuletzt hat auch das Stadtentwicklungsressort von SPD-Senator Christian Gaebler. Er darf künftig mit 1,5 Milliarden Euro pro Jahr doppelt so viel für die Förderung von Sozialwohnungen ausgeben wie bisher. „Die soziale Komponente ist wichtig“, sagte die Wirtschaftssenatorin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey. Auch für mittlere Einkommensgruppen werden Wohnungen nun subventioniert und für 11,50 Euro Monatsmiete pro Quadratmeter angeboten.

Krisenhilfen für Unternehmen laufen aus, für Bildung gibt es knapp fünf Prozent mehr

Giffeys eigener Etat steigt 2024 ebenfalls noch einmal an, sinkt aber im zweiten Jahr des Doppelhaushalts wieder. Das liege daran, dass zwar 2024 noch ein „Resilienzprogramm“ mit 65 Millionen Euro als Krisenhilfe für Unternehmen aufgelegt wird, aber in der Folge die Unterstützungsprogramme auslaufen. Für den Solarausbau darf Giffey mit 18,5 Millionen in den beiden Jahren dreimal so viel Fördermittel verteilen wie bisher. Gründerinnen werden erstmals speziell mit sieben Millionen Euro unterstützt. Die BSR bekommt 18,5 Millionen Euro mehr, um Straßen, Plätze und Parks sauber zu halten. „Dieser Haushalt ist auch eine Reaktion auf den Wählerwillen“, sagte Giffey.

Der Bildungsetat von Katharina Günther-Wünsch (CDU) wurde zwar von Wegner als „höchste Priorität“ bezeichnet, wächst aber mit knapp fünf Prozent pro Jahr weniger stark als andere Einzelpläne. Für die Fortsetzung der Schulbauoffensive stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung. Giffey betonte zudem, dass die nach den Silvesterkrawallen zugesagten 70 Millionen Euro gegen Jugendgewalt finanziert seien.

Innensenatorin Spranger bekommt Geld für Taser und Bodycams für die Polizei

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bekommt Geld für die Ausstattung der Polizei mit Tasern und Bodycams, zudem darf sie den Löwenanteil der rund 1000 zusätzlichen Stellen pro Jahr besetzen. Der Wissenschafts- und Gesundheitshaushalt wird vor allem durch das fünfprozentige Plus für die Hochschulen bestimmt. Wie der Etat der Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) legt auch die Finanzierung der Justiz von Felor Badenberg (parteilos, für CDU) in etwa im Rahmen der aktuellen Inflationsrate von sechs Prozent zu.

Real weniger gibt Schwarz-Rot für die Kultur aus. Senator Joe Chiallo (CDU) muss mit einem schmalen Zuwachs von 2,5 Prozent im Jahr auskommen, deutlich unterhalb der Inflationsrate.