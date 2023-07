Berlin: Diese Bauarbeiten stehen bei der S-Bahn in den Ferien an

Fahrgäste steigen in eine S-Bahn ein.

Viele Einschränkungen Diese Bauarbeiten stehen bei der S-Bahn in den Ferien an

Berlin. Es sind Sommerferien! Das bedeutet aber auch, dass Bauarbeiten bei der S-Bahn in Berlin anstehen. Fahrgäste müssen also mehr Zeit wegen der Einschränkungen einplanen. Gebaut wird vor allem am nördlichen und östlichen Stadtrand, wie die S-Bahn mitteilte. Auch Abschnitte der Ringbahn sind betroffen. Der Überblick über die Baumaßnahmen:

S-Bahn-Linie S8: Blankenburg <> Birkenwerder

Sperrung von Mittwoch, 12. Juli um 22 Uhr bis Montag, 14. August um 1.30 Uhr

von Mittwoch, 12. Juli um 22 Uhr bis Montag, 14. August um 1.30 Uhr Grund : Bau elektronisches Stellwerk S8, Kabeltiefbauarbeiten und Montage von Signalen

: Bau elektronisches Stellwerk S8, Kabeltiefbauarbeiten und Montage von Signalen Die S8 fährt (Wildau -) Grünau <> Blankenburg, im Wochenend-Nachtverkehr Grünau <> Pankow

Bus-Ersatzverkehr: Pankow-Heinersdorf - Birkenwerder (Zwischen der S8 und dem Bus S8 in beiden Fahrtrichtungen in Pankow-Heinersdorf umsteigen.)

Der Abschnitt Blankenburg <> Schönfließ bleibt darüber hinaus bis 18. September um 1.30 Uhr gesperrt, es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen Pankow-Heinersdorf <> Hohen Neuendorf angeboten. Die Bauarbeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt, weshalb auf dem Abschnitt Pankow <> Karow/Mühlenbeck-Mönchmühle vom 15. – 18. September und 20. Oktober bis 3. November keine Züge fahren werden.

S-Bahn-Linie S1: Frohnau <> Oranienburg

Sperrung von Mittwoch, 12. Juli um 22 Uhr bis Montag, 14. August um 1.30 Uhr

von Mittwoch, 12. Juli um 22 Uhr bis Montag, 14. August um 1.30 Uhr Grund : Bau elektronisches Stellwerk S1 Nord

: Bau elektronisches Stellwerk S1 Nord Die S1 fährt Wannsee <> Frohnau

Bus-Ersatzverkehr: Frohnau <> S-Bf Oranienburg, ohne Halt an den S-Bahnhöfen Hohen Neuendorf, Birkenwerder und Borgsdorf (Bus S1X). Die Buslinie S1A hält an allen Unterwegsbahnhöfen und zusätzlich in Hohen Neuendorf, Schönfließer Straße, in Birkenwerder, Kirche und Borgsdorf, Berliner Chaussee.

S-Bahn-Linie S5: Strausberg <> Strausberg Nord

Sperrung von Montag, 17. Juli um 4 Uhr bis Montag, 7. August um 1.30 Uhr

von Montag, 17. Juli um 4 Uhr bis Montag, 7. August um 1.30 Uhr Grund : Bahnsteigerneuerung in Hegermühle

: Bahnsteigerneuerung in Hegermühle Die S5 fährt Strausberg <> Westkreuz

Bus-Ersatzverkehr: Strausberg Nord <> Strausberg Stadt <> „Am Annatal“ (Halt für S-Bf. Hegermühle) <> Strausberg

In der Zeit vom 7. bis 14. August, d.h. in der Woche nach der Sperrung, halten aufgrund der Bauarbeiten keine Züge am S-Bf. Hegermühle.

S-Bahn-Linie S75:Gehrenseestraße: Kein Halt am S-Bahnhof

Sperrung bis Freitag, 8. Dezember um 22 Uhr

bis Freitag, 8. Dezember um 22 Uhr Grund : Erneuerung des S-Bahnhofs Gehrenseestraße inkl. Aufzugeinbau

: Erneuerung des S-Bahnhofs Gehrenseestraße inkl. Aufzugeinbau Die S75 fährt Wartenberg <> Warschauer Straße ohne Halt in Gehrenseestraße

Ein Bus-Ersatzverkehr wird nicht angeboten.

Fahrgäste weichen bitte auf die Buslinien X54 und 154 aus, die zwischen S-Bf Hohenschönhausen und Raoul-Wallenberg-Straße (S7) fahren, oder alternativ auf die Buslinie 294 in Verbindung mit den Straßenbahnlinien M5 bzw. M17.

S-Bahn Berlin Einschränkungen auf der Ringbahn wegen Bauarbeiten

Hermannstraße <> Halensee

Sperrung von Freitag, 14. Juli um 22 Uhr bis Montag, 17. Juli um 21.30 Uhr

von Freitag, 14. Juli um 22 Uhr bis Montag, 17. Juli um 21.30 Uhr Gründe: Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik (Balisen, speichert Informationen für die Züge), Kabeltiefbau, Instandhaltung Entwässerungsleitungen und Weichen

Linienführung der betroffenen Linien:

S41 fährt Halensee > Westkreuz > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße

S42 fährt Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westkreuz > Halensee

S45 fährt Flughafen BER T1-2 <> Treptower Park

S46 fährt Königs Wusterhausen <> Hermannstraße

S47 fährt Spindlersfeld <> Hermannstraße

Bus-Ersatzverkehr von Hermannstraße via Südkreuz, Bundesplatz bis Halensee und zurück.

Baumschulenweg/Treptower Park <> Tempelhof

Sperrung von Freitag, 21. Juli um ca. 21.45 Uhr bis Montag, 24. Juli um 1.30 Uhr

von Freitag, 21. Juli um ca. 21.45 Uhr bis Montag, 24. Juli um 1.30 Uhr Gründe : Brückenbalkenwechsel auf der Spreebrücke, Vegetationsarbeiten, Kabeltiefbauarbeiten

: Brückenbalkenwechsel auf der Spreebrücke, Vegetationsarbeiten, Kabeltiefbauarbeiten Betroffene Linien: S41, S42, S45, S46, S47

Bus-Ersatzverkehr von Treptower Park via Neukölln bis Tempelhof und zurück

Baumschulenweg/Neukölln <> Treptower Park <> Warschauer Straße

Sperrung von Freitag, 28. Juli um 22 Uhr bis Montag, 7. August um 1.30 Uhr

von Freitag, 28. Juli um 22 Uhr bis Montag, 7. August um 1.30 Uhr S-Bahn-Pendelverkehr: Baumschulenweg <> Treptower Park im 15-Minutentakt und Treptower Park <> Neukölln im 20-Minutentakt (4.8. – 7.8. fährt dieser Pendelzug nicht, stattdessen Bus-Ersatzverkehr)

Kein S-Bahnverkehr: Treptower Park <> Warschauer Straße (S9-Kurve), stattdessen Umfahrung über Ostkreuz

Beusselstraße <> Gesundbrunnen:

Sperrung von Freitag, 11. August um ca. 21.45 Uhr bis Montag, 14. August um 1.30 Uhr

von Freitag, 11. August um ca. 21.45 Uhr bis Montag, 14. August um 1.30 Uhr Betroffene Linien: S41, S42

Stattdessen Ersatzverkehr mit Bussen