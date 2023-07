Weniger Plätze für Beamte? Personalvertretung empört

Für nur noch 70 Prozent der Büro-Beschäftigten will das Land Berlin Arbeitsplätze in den Dienstgebäuden zur Verfügung stellen.

Berlin. Die Personalvertretung der 130.000 Beamten und Angestellten des Landes und der Bezirke ist in Aufruhr wegen der Vorgabe, künftig nur noch für 70 Prozent der Büro-Beschäftigten Arbeitsplätze in den Dienstgebäuden zur Verfügung zu stellen. „So geht das nicht“, sagte die Vorsitzende des Hauptpersonalrats Daniela Ortmann der Morgenpost.

Wie berichtet plant die landeseigene Immobiliengesellschaft BIM, künftig weniger feste Schreibtische in den Ämtern anzubieten, mehr auf Shared-Desk und Homeoffice zu setzen und so bis zu 15 Prozent der Büroflächen einzusparen.

„Das entspricht nicht der Rechtslage“, sagte Ortmann. Die Arbeitsstättenverordnung sei zu beachten, für das Homeoffice müsse ein adäquater Arbeitsplatz eingerichtet werden. Ehe solche weitreichenden Änderungen vorgenommen würden, müssten die Personalräte zustimmen. Bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen gehe es um ein „hartes Beteiligungsrecht“. Die Kommunikation des Senats in dieser Frage sei eine „Katastrophe“.

Ist die harte Forderung weicher formuliert?

Was nun über die BIM wie eine harte Anforderung ankomme, sei in Wahrheit in Vorlagen von 2022 an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses weicher formuliert. Bis zum Bericht der Morgenpost vom Dienstag seien nur Gerüchte über entsprechende Vorgaben an den Hauptpersonalrat gelangt, erklärte Ortmann.

Die Personalvertreter seien gar nicht dagegen, auch in den Landes- und Bezirksbehörden moderne, offenere Arbeitsumgebungen zu schaffen. Der Hauptpersonalrat selbst habe beantragt, das Muster-Büro an der Klosterstraße nutzen zu dürfen. „Aber die Freiwilligkeit muss immer gewährleistet sein“, sagte die oberste Personalvertreterin. Dem widerspreche es , wenn eine feste Anwesenheitsquote angenommen werde.