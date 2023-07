Ermittlung Freiheitsberaubung in Hellersdorf: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nach einem rätselhaften Vorfall in Berlin-Hellersdorf gegen einen 34-Jährigen wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, soll der 34-Jährige gemeinsam mit drei anderen Menschen einen 25-Jährigen angegriffen haben. Dann soll der Angegriffene dazu gedrängt worden sein, in sein Auto zu steigen. Während der 34-Jährige und der 25-Jährige in dem Wagen davon gefahren seien, entfernten sich die drei andere Menschen mit einem weiteren Fahrzeug. Zeugen beobachteten nach Polizeiangaben das Geschehen.