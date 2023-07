Erster Queer-Beauftragter sieht rechtliche Missstände

Der erste Queer-Beauftragte des Landes Berlin, Alfonso Pantisano (SPD), sieht weiterhin viel Handlungsbedarf mit Blick auf die Rechte queerer Menschen. „Es gibt noch so viele rechtliche Missstände, an die wir ranmüssen“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sagen auf der einen Seite, Berlin ist die Regenbogenhauptstadt und unter diesem Schirm des Regenbogens geben wir vor, dass man sich hier sicher fühlen kann“, sagte Pantisano. Die Realität sehe aber anders aus. Viele queere Menschen lebten in konstanter Angst vor Diskriminierung oder Angriffen.