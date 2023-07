Brandenburg will Rad, Bahn und Bus stärker fördern

Brandenburg will Rad, Bus und Bahn Priorität bei der Finanzierung einräumen und für mehr Klimaschutz sorgen. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) und die Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ stellten am Dienstag in Potsdam die Pläne für ein Mobilitätsgesetz vor, das im September in den Landtag kommen soll. „Gemeinsames Ziel war, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger künftig noch bequemer, sicherer, zuverlässiger, klimafreundlich und ohne Barrieren mobil sein können“, sagte Beermann.