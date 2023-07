Die besten Schulen Berlins: Großer Überblick, ein Abiturient mit Höchstpunktzahl

13.719 Schülerinnen und Schüler haben in Berlin in diesem Jahr ihr Abitur bestanden.

Berlin. Die Berliner Abiturienten und Abiturientinnen haben in diesem Jahr etwas schlechter abgeschnitten als im Vorjahr. Sie erreichten eine Durchschnittsnote von 2,3 und 603 Gesamtpunkten (2022: Durchschnittsnote 2,2 und 611 Punkte). In den Jahren vor der Pandemie lag der Notenschnitt regelmäßig bei 2,4. Von 14.282 Berliner Prüflingen haben 13.719 das Abitur 2023 bestanden. Damit liegt die Bestehensquote mit 96,4 Prozent nur minimal unter der im letzten Jahr (96,5 Prozent). Gleichzeitig stieg die Anzahl der Abiturientinnen und Abiturienten um 5,1 Prozent.

An den öffentlichen Gymnasien ist die Abiturdurchschnittsnote von 2,2 wieder erreicht worden. Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen (2,5) sowie die beruflichen Gymnasien (2,5) und Schulen in freier Trägerschaft (2,1) weichen in ihrer Abiturdurchschnittsnote nur um jeweils 0,1 Punkte im Vergleich zum Vorjahr ab. An den Kollegs und Abendgymnasien konnte die Abiturdurchschnittsnote um 0,1 Punkte im Vergleich zum Vorjahr auf 2,1 gesteigert werden.

Berlin: Ein Abiturient erreichte Höchstpunktzahl

Die Traumnoten 1,0 und 1,1 wurden von 722 Prüflingen erzielt. Ein erst 17-jähriger Abiturient des Herder-Gymnasiums erreichte sogar die Höchstpunktzahl von 900 Punkten. An sieben Schulen gibt es mehr als 10 Abiturientinnen und Abiturienten, die den Durchschnitt 1,0 erreicht haben. Im vergangenen Jahr waren es vier Schulen. Erfreulich: Die beruflichen Gymnasien sowie die Schulen des Zweiten Bildungsweges konnten ihre Bestehensquoten steigern.

„Der Abi-Jahrgang 2023 hat in besonderem Maße gezeigt, dass er mit immer neuen Herausforderungen umgehen kann. Dieses Durchhaltevermögen, die Flexibilität und die Erkenntnis, dass man etwas erreichen kann, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht immer gut sind, wird Ihnen sicherlich helfen, auch im nächsten Lebensabschnitt zurecht zu kommen“, sagte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). „Ich wünsche den frischgebackenen Abiturientinnen und Abiturienten, dass Ihre Zukunftspläne so aufgehen, wie Sie sich das vorstellen. Auch wenn der Weg mal nicht gerade ist – verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen.“

Das sind die besten Schulen

An welchen Berliner Schulen die Absolventen am besten abgeschnitten haben, zeigt diese Übersicht.

Gymnasien: 1. Französisches Gymnasium in Tiergarten (Notendurchschnitt 1,53) 2. Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Friedrichshain (1,54) 3. Werner-von-Siemens-Gymnasium in Nikolassee (1,71) 4. Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow (1,72) 5. Arndt-Gymnasium in Dahlem (1,74).

Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen: 1. Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf (1,81) 2. Kurt-Schwitters-Schule in Prenzlauer Berg (2,03) 3. Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Prenzlauer Berg (2,07) 4. Flatow-Oberschule in Köpenick (2,08) 5. Schul und Leistungssportzentrum Berlin in Alt-Hohenschönhausen (2,09).

Schulen in freier Trägerschaft: 1. Internationale Lomonossow-Schule in Marzahn (1,51). 2. Berlin Cosmopolitan School in Mitte (1,57) 3. Katholische Theresienschule in Weißensee (1,75) 4. Evangelische Schule Frohnau (1,78) 5. Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster in Wilmersdorf (1,79).

Berufliche Gymnasien: 1. Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik in Prenzlauer Berg (1,75) 2. Elinor-Ostrom-Schule in Prenzlauer Berg (2,27) 3. Max-Bill-Schule in Weißensee (2,33) 4. Anna-Freud Schule in Charlottenburg (2,36) 5. Rahel-Hirsch-Schule in Hellersdorf (2,38).