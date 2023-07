23-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung ist ein 23 Jahre alter Mann in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Er habe sich am Montagnachmittag auf der Sonnenallee mit einem 34-Jährigen gestritten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei soll der Ältere dem Jüngeren mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Der 34 Jahre alte Mann flüchtete, der 23-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fand ein Küchenmesser am Einsatzort, wohl die Tatwaffe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.