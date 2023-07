Wetter in Berlin heute & morgen: Neue Gewitter rollen heran

Das Wetter in Berlin ist weiter unbeständig: Auf die große Hitze können erneut kräftige Gewitter folgen. Das ist der Schauer-Fahrplan.

Mehr als 60 000 hitzebezogene Todesfälle hat es einer neuen Berechnung zufolge im Sommer 2022 in Europa gegeben, dem bisher heißesten Sommer auf dem Kontinent seit Beginn der Aufzeichnungen. Deutschland hatte mit 8173 Toten die drittmeisten Hitzeopfer zu beklagen.

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Neue Gewitter rollen heran – aber die Hitze bleibt

Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt sommerlich

Die aktuelle Vorhersage zeigt: Am Dienstag ist es heiß und trocken

Morgen kann es zu kräftigen Gewittern mit Starkregen kommen

Berlin. Das hochsommerliche Wetter in Berlin und Brandenburg hält sich auch am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Vormittag heiter, zum Nachmittag ziehen allerdings einige Wolken auf. Tagsüber ist zunächst nicht mit Schauern oder Gewittern zu rechnen.

Das kann sich in der Region aber ab dem frühen Mittwochmorgen ändern. Dann sollten einzelne Schauer sowie teils kräftige Gewitter aufziehen. Dabei komme es laut DWD lokal zu Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, zu Sturmböen um 70 km/h und zu kleinkörnigem Hagel. Am Mittwochmittag sollen die Niederschläge dann abziehen. Danach gebe es nur noch eine geringe Schauer- und Gewitterneigung.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Dienstag, 11. Juli: Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf heiter, vereinzelt flache Quell- oder Schleierwolken. Trocken. Erwärmung auf 28 bis 32 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus südlichen Richtungen, am Abend aus Südost. In der Nacht zum Mittwoch zunächst gering bewölkt bis wolkig. In der zweiten Nachthälfte Aufzug dichterer Bewölkung. Gegen Morgen von Südwesten einzelne Schauer und Gewitter, Dabei lokal Starkregen, stürmische Böen (Bft 8) und kleinkörniger Hagel. Tiefsttemperatur 21 bis 18 Grad. Schwacher Wind aus Südost, gegen Morgen teils auf Südwest drehend.

Mittwoch, 12. Juli: Zunächst wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern. Lokal eng begrenzt Starkregen, stürmische Böen (Bft 8) und kleinkörniger Hagel. Ab dem Nachmittag Bewölkungsrückgang, kaum noch Schauer, geringe Gewitterneigung. Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad. Am Morgen noch schwacher Wind aus Südost bis Südwest, anschließend mäßiger Südwest- bis Westwind, vereinzelt Windböen (Bft 7). In den Abendstunden allmähliche Windabnahme. In der Nacht zum Donnerstag überwiegend gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Donnerstag, 13. Juli: Wechsel von Quellwolken und Sonnenschein, ab dem späten Vormittag vereinzelt Regenschauer, Schwerpunkt im nördlichen Brandenburg. Temperaturanstieg auf 24 bis 27 Grad. Mäßiger, in Böen starker Wind um West. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 12 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Freitag, 14. Juli: Am Freitag heiter bis wolkig und trocken. Tagesmaxima zwischen 25 und 29 Grad. Schwacher Wind aus westlichen, am Abend aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zu Samstag gering bewölkt bis wolkig, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend aus Südost.

