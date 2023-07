Landeshaushalt Senat will Entwurf für Doppelhaushalt 2024/2025 beschließen

Der Berliner Senat aus CDU und SPD will heute in seiner Sitzung den Entwurf für den Landeshaushalt für 2024 und 2025 beschließen. Dieser wird dann im Herbst in den Ausschüssen des Berliner Abgeordnetenhauses beraten und soll voraussichtlich im Dezember vom Parlament beschlossen werden.