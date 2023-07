Wegner: Lassen sie uns einfach mal krass machen

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat zugesichert, sich am Gelingen der versprochenen Verwaltungsreform messen zu lassen. „Wir brauchen eine echte Verwaltungsmodernisierung. Und ich will daran gemessen werden, dass wir endlich eine Verwaltung haben, die richtig funktioniert“, sagte Wegner am Montagabend beim Sommerfest der Industrie- und Handelskammer (IHK).