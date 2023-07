Israel will Jugendaustausch mit Deutschland ausbauen

Der Austausch zwischen deutschen und israelischen Jugendlichen soll nach Ansicht von Israel noch erweitert werden. „Der deutsch-israelische Jugendaustausch ist die Brücke zwischen unseren beiden Ländern - und auch zwischen der Vergangenheit und der Zukunft“, sagte Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, nach Veranstalterangaben am Montag beim Auftakt der „Tage des deutsch-israelischen Jugendaustausches“ in Brandenburg/Havel. „Ich sehe es daher als eine meiner wichtigsten Aufgaben an, den Jugendaustausch weiter zu festigen und auszubauen.“