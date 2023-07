Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald bei Gewerbe-Ranking vorne

Die brandenburgischen Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sind bei einem bundesweiten Ranking des Instituts für Mittelstandsforschung zu Gewerbeansiedlungen im Jahr 2022 vorne mit dabei. Dabei rückte Dahme-Spreewald erstmals in die Spitzengruppe der 20 Bestplatzierten vor, wie das Institut in Bonn am Montag mitteilte. Auf der bundesweiten Spitzenposition liegt erneut der Landkreis München.