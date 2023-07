BSR: Axel Koller ist der neue Reinigungschef

Berlin. Axel Koller ist neuer Leiter der Geschäftseinheit Reinigung der Berliner Stadtreinigung (BSR). Bereits seit November letzten Jahres leitet Koller den Bereich kommissarisch. Zur BSR-Geschäftseinheit Reinigung gehören insgesamt rund 2800 Beschäftigte und fünf Regionalzentren. Als Berlins oberster Straßenfeger verantwortet der 62-Jährige künftig fast alle BSR-Geschäftsbereiche außer der Müllabfuhr.

Dazu zählen die Straßenreinigung, der Winterdienst, die Reinigung der Parks und Forstflächen für die die BSR zuständig ist, die Gully-Reinigung, im Herbst die Laub-Beseitigung und die Beseitigung illegaler Müllablagerungen. Als Reinigungschef ist er auch für die Grundreinigung der Straßen im Frühjahr zuständig.

Koller arbeitet seit 2018 bei der BSR

Koller kam im April 2018 zur BSR und verfügt über mehrjährige Branchenerfahrungen und war unter anderem als Regionalzentrumsleiter für die Regionen Süd-Ost sowie Süd-West verantwortlich. „Mit Axel Koller konnten wir einen vertrauten und geschätzten Kollegen für die Leitungsposition gewinnen“, sagte BSR-Chefin Stephanie Otto.

Als ausgewiesener Experte werde er die BSR-Reinigung gemeinsam mit dem Team konsequent weiterentwickeln, heißt es bei der BSR. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit.“

Sein Wechsel zur BSR löste Ärger aus

Koller stammt aus Berlin. Er war seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen im öffentlichen Dienst tätig, zuletzt bis Anfang 2018 bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz als Leiter der Verkehrslenkung Berlin. Damals löste sein Wechsel von der Verwaltung in das landeseigene Unternehmen Ärger aus, weil Koller kurz nach Antritt der Stelle von der BSR abgeworben wurde und so die Not in der Verkehrslenkung verschärfte. Dem umstrittenen Wechsel folgte ein Brief des damaligen Finanzsenators an die landeseigenen Betriebe, derartige Abwerbungen von Spitzenpersonal der Verwaltung künftig zu unterlassen.

Vor seiner Zeit bei der Verkehrslenkung war Koller unter anderem Chef des Ordnungsamtes Zehlendorf und Leiter des Grünflächenamtes Friedrichshain-Kreuzberg.