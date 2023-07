„Wolken und Licht“: Barberini über Hitzetage gut besucht

Die ersten Tage der neuen Ausstellung „Wolken und Licht“ im Potsdamer Museum Barberini liefen nach Angaben des Museums „hervorragend an“. Um 10 Uhr hätten sowohl am Samstag als auch am Sonntag zahlreiche Menschen vor der Tür gestanden, sagte ein Sprecher am Sonntag. Am Samstag waren viele Führungen ausgebucht. „Die Führungen und Workshops der kommenden Wochen sind ebenfalls schon gut gebucht“, fügte der Sprecher an.