Sechs Fahrzeuge mutmaßlich durch Brandstiftung beschädigt

Sechs Fahrzeuge in den Berliner Stadtteilen Treptow und Marzahn sind mutmaßlich durch Brandstiftung beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Anwohner in der Nacht zum Sonntag zunächst ein brennendes Auto in der Heidelberger Straße in Alt-Treptow. Durch die Flammen seien zwei neben dem Fahrzeug stehende Autos und ein Müllcontainer ebenfalls stark beschädigt worden.