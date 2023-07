Wetter in Berlin: Mehr Einsätze bei Feuwehr wegen Hitze

Nach einem Angriff in Pankow mussten Ärzte einen 47-Jährigen versorgen, der offenbar von einem Unbekannten in den Rücken gestochen wurde.

Berlin. Die heißen Temperaturen machen sich Berliner Feuerwehr jetzt schon bemerkbar: Immer häufiger müssten Einsatzkräfte anrücken. Die Feuerwehr rechnet am Sonntag mit einem erhöhten Aufkommen.Etwa 100 bis 150 Mal häufiger sei der Rettungsdienst schätzungsweise bereits am Samstag angerufen worden als im Durchschnitt. Das teilte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur (dpa) mit. „Wir führen dies auf die Hitze zurück.“

Heiße Sommertage führen generell zu mehr Einsätzen

Meist gehe es um Kreislaufprobleme. Heiße Sommertage führen nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers generell zu mehr Einsätzen, den Schwerpunkt bilden demnach medizinische Notfälle.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam lagen die Temperaturen am Samstag in Berlin und Brandenburg teils über 32 Grad. Am Sonntag sollten sie sogar 35 Grad erreichen.