Wetter Hitzetag in Brandenburg: 32,6 Grad am Samstag in Lübben

Bei kräftigem Sonnenschein sind am Samstag in Brandenburg die höchsten Temperaturen des Tages in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) gemessen worden. An der Wetterstation im südlichen Brandenburg kletterten die Temperaturen auf 32,6 Grad Celsius, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte. Auch in Berlin seien demnach Werte über 32 Grad gemessen worden. Im gesamten Land Brandenburg herrschten am Samstag laut DWD Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Am Sonntag sollen die Temperaturen sogar 35 Grad erreichen.