Staatsdienst bei Juristen gefragt: Unabhängigkeit wichtig

Die Justiz steht vor einem Umbruch: Etliche Richterinnen und Staatsanwälte gehen in Pension. Tausende Nachwuchskräfte werden gebraucht. Vor allem in NRW sind die Bewerberzahlen vielversprechend.

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw). Obwohl Juristen in Unternehmen und Anwaltskanzleien mehr verdienen können, sind Gerichte und Staatsanwaltschaften als Arbeitsplatz beim Nachwuchs gefragt. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Richterzeitung nach einer Umfrage im Mai und Juni diesen Jahres bei den Justizverwaltungen der Bundesländer.

Danach ist die Bewerber-Lage gut und übersteigt die Anzahl der Neueinstellungen deutlich. In den vergangenen fünf Jahren wurden nach den Angaben der Länder bundesweit rund 6750 Juristinnen und Juristen angestellt. An der Spitze lag Nordrhein-Westfalen mit 1588, mit weitem Abstand gefolgt von Bayern (836). Den Umfrage-Ergebnissen zufolge gab es in der Regel zwei Bewerber auf eine Stelle - oder sogar mehr. In Niedersachsen war das Verhältnis sogar vier zu eins.

„Für viele Bewerberinnen und Bewerber sind die Unabhängigkeit und die relativ freie Arbeitsgestaltung im Richterberuf nach wie vor wichtige Pluspunkte, die für den Weg zur Justiz sprechen“, sagte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, der Deutschen Presse-Agentur.

„Bislang gelingt es in allen Bundesländern noch, gut qualifizierten Nachwuchs für die Rechtsprechung zu gewinnen und verfügbare Stellen zügig zu besetzen“, bilanzierte er. Angesichts der anstehenden Pensionierungen stehe die Justiz vor einem personellen Umbruch.

Immerhin ist die Zahl der bestandenen zweiten Staatsprüfungen in den meisten Bundesländern gestiegen oder mindestens stabil geblieben - lediglich in Berlin und Brandenburg war das nicht der Fall. „Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen zog die Zahl der bestandenen Examina sogar um knackige 24 Prozent an“, heißt es in der Deutschen Richterzeitung. „1558 Abschlüssen im Jahr 2018 stehen 1926 in 2022 gegenüber.“

Die Qualifikationsanforderungen seien in den meisten Bundesländern nicht abgesenkt worden. Nach Angaben des Düsseldorfer Justizministeriums wiesen in diesem Zeitraum zwischen 60 und 70 Prozent aller Eingestellten ein Prädikatsexamen in der zweiten Staatsprüfung auf, die übrigen konnten befriedigende Abschlüsse vorweisen.