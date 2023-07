Erneuter Polizeieinsatz auf Abifeier: Acht Menschen verletzt

Bei einer Abschlussfeier in Berlin-Wedding sind acht Abiturienten mit Pfefferspray angegriffen und verletzt worden. Drei bislang unbekannte Männer wollten sich am Freitagabend gegen 22.30 Uhr Zugang zu der Abifeier in der Lindower Straße verschaffen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach besaßen die drei Männer weder eine Einladung noch gehörten sie dem Abschlussjahrgang an. Als ihnen der Eintritt zu der Feier verwehrt wurde, kam es den Angaben zufolge zu einer Rangelei zwischen den ungeladenen Gästen und den Abiturienten.