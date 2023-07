Berlin: Erneut Ausschreitungen und Verletzte auf Abiturfeier

Auf einer Abifeier im Wedding griffen am Freitagabend Unbekannte die Feiernden an. Mehrere Menschen wurden verletzt. Wie es dazu kam.

Berlin. Selten haben sich Nachrichtenmeldungen über Vorfälle bei Abiturfeiern so stark gehäuft wie aktuell: In der vergangenen Nacht wurden im Wedding mehrere Menschen bei einer Abschlussfeier verletzt. Nach Polizeiangaben versuchten gegen 22.30 Uhr drei unbekannt gebliebene Männer ohne Einladung an einer Abiturfeier in einem Festsaal in der Lindower Straße teilzunehmen. Als ihnen der Einlass verwehrt wurde, griffen sie die Gäste am Eingangsbereich unvermittelt an.

Polizei: Acht Jugendliche wurden auf Abifeier in Berlin verletzt

Im Rahmen der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung sprühte einer der Täter Reizstoff in Richtung der Abiturientinnen und Abiturienten, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Berlin. Die drei Männer seien anschließend in Richtung des S-Bahnhof Wedding geflüchtet. Insgesamt seien acht männliche Jugendliche verletzt und ambulant durch die Berliner Feuerwehr behandelt worden.

Erst vor Kurzem ist eine Abifeier in Moabit eskaliert. Laut Polizei hätten Schüler Beamte angegriffen. Zuvor war es zu einer Körperverletzung und Beleidigungen auf der Feier gekommen, weshalb die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr zu der Feier gerufen wurden.

Ein 22-Jähriger soll dort zwei 33 und 36 Jahre alte Securitymitarbeiter bepöbelt und beleidigt haben. Außerdem soll er versucht haben, den 36-jährigen Mann zu schlagen. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Die beiden Sicherheitsmänner erteilten dem 22-Jährigen und seinem 17-jährigen Bruder, der ebenfalls das Sicherheitspersonal bepöbelte, Hausverbot.