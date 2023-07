Parade Rund 300.000 Menschen zu „Rave The Planet“ erwartet

Dr. Motte zieht unter dem Motto «Rave the Planet» auf seinem Wagen am Brandenburger Tor vorbei.

Zur zweiten Auflage der riesigen Techno-Party „Rave The Planet“ werden an diesem Samstag ab 14.00 Uhr rund 300.000 Menschen in Berlin erwartet. Auf den Spuren der legendären Love Parade von Dr. Motte soll sich die tanzende Menge im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor dem Großen Stern bewegen.