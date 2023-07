Wie die Berliner Feuerwehr gegen den Nachwuchsmangel kämpft

Die Berliner Feuerwehr will jedes Jahr 500 junge Menschen ausbilden. Viele bewerben sich, aber nur wenige beginnen mit der Ausbildung.

Berlin. Behörden, Handwerksbetriebe, Industrie und Dienstleistungsunternehmen, sie alle leiden unter dem herrschenden Fachkräftemangel. Und dabei sind sich Experten einig, dass das nur die Spitze des Eisberges ist. Denn um dem aktuellen Personalmangel Herr zu werden, braucht es dringend den gut ausgebildeten Nachwuchs. Doch immer mehr junge Menschen verlassen die Schule und wollen studieren.

Laut einer Prognose der Berliner Industrie und Handelskammer werden dem Berliner Arbeitsmarkt 2035 demnach 423.000 Fachkräfte weniger zur Verfügung stehen als heute, denn insbesondere ab Mitte der zwanziger Jahre werden viele Babyboomer in Rente gehen. Den Unternehmen werden etwa 63.000 Akademikerinnen und Akademiker fehlen, insgesamt werden für das Jahr 2035 in Berlin 377.000 fehlende Fachkräfte prognostiziert.

Nachwuchsmangel: Berliner Feuerwehr muss neue Wege einschlagen

Darunter leidet auch die Berliner Feuerwehr, Deutschlands größte Berufsfeuerwehr. Neben der Konkurrenz zu Handwerk und Industrie steht die Feuerwehr auch in direktem Wettbewerb mit Polizei, Bundespolizei und Bundeswehr. Neben dem Abgang vieler Beamter in die Pension muss die Feuerwehr auch mit Personalzuwachs auf die Herausforderungen einer wachsenden Großstadt reagieren.

Um der Personalnot Herr zu werden, müssen dabei neue Wege eingeschlagen werden. Als die Feuerwehr massiv für die Ausbildung zum Notfallsanitäter warb, wurde beispielsweise der Sporttest zur Hürde. Von mehr als 1000 Bewerbern haben gerade einmal 90 eine Ausbildung zum Notfallsanitäter begonnen, berichtete diese Zeitung vor einem Jahr.

Jährlich werden ungefähr 500 Nachwuchskräfte gesucht

Für alle Bewerber sind das Deutsche Schwimmabzeichen in Silber sowie ein Sportzertifikat über eine abgelegte Sportprüfung erste Voraussetzung. Die Sportprüfung besteht aus einem Krafttest mit Brustpresse 30 Kilogramm und Lat-Zug mit 40 Kilogramm mit mindestens je 20 Wiederholungen. Dann gibt es einen Koordinationstest mit und ohne Gewichte auf einem Schwebebalken und einen 3000-Meter-Lauf in einer Zeit von 15 Minuten und 30 Sekunden oder schneller.

„Die Personalgewinnung ist für die Berliner Feuerwehr, wie für viele andere Institutionen und Unternehmen auch, eine immer aufs Neue spannende Herausforderung. Fachkräfte, Arbeitskräfte und Auszubildende sind begehrt, wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt“, sagt Oliver Hoffmann. Als Head of Recruiting ist er für die Neueinstellungen der Behörde verantwortlich. „Die Berliner Feuerwehr sucht für ihre inzwischen acht verschiedenen Einstiegswege ­- für Menschen mit beruflicher Vorbildung zwischen MSA und Masterabschluss - jährlich insgesamt ungefähr 500 motivierte Nachwuchskräfte.“

Berliner Feuerwehr hat hohe sportliche Anforderungen an Bewerber

Es würden zwar deutlich mehr Bewerbungen eingehen, jedoch erfüllen Bewerbende nicht immer die Anforderungen, die die Berliner Feuerwehr an Sportlichkeit und Gesundheit der Bewerbenden stellt, so Hoffmann. „Im Laufe des Auswahlprozesses, teilweise kurz vor der Einstellung, springen außerdem viele Bewerbende ab, weil sie sich auch auf andere Ausbildungsplätze oder für ein Studium beworben haben und sich nun unter mehreren Alternativen entscheiden können.“

Und obwohl die Berliner Feuerwehr nach Aussage Hoffmanns eine attraktive Arbeitgeberin ist - das mache die große Zahl an Einstellungen deutlich - sei die Personalgewinnung kein Selbstläufer. Das Team um Hoffmann versucht bei jährlich mehr als 50 Terminen auf Ausbildungs- und Jobmessen, bei Schulberufsinformationstagen oder auf anderen Veranstaltungen, die unterschiedlichsten Menschen für den Feuerwehrberuf zu interessieren.

Viele Wege führen zur Berliner Feuerwehr

112 Direkt

Mit einem mittleren Schulabschluss und ohne Berufsausbildung können Bewerber in den Vorbereitungsdienst in der Beamtenlaufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes einsteigen. Die Ausbildung inklusive handwerklich-technischer Grundqualifizierung dauert drei Jahre.

112 Direkt Plus

Hier erfolgt die Ausbildung in zwei Teilen. Zuerst wird ein staatlich anerkannter Handwerksberuf erlernt. Nach Abschluss der Berufsausbildung geht es in den Vorbereitungsdienst in der Beamtenlaufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes. Dauer der Ausbildung 54 Monate. Voraussetzung ist die Berufsbildungsreife und keine abgeschlossene Berufsausbildung.

112 Classic

Wer sich für den klassischen Weg in den Feuerwehrberuf entscheidet benötigt mindestens einen Hauptschulabschluss und eine Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer. Dann dauert der Vorbereitungsdienst in der Beamtenlaufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes noch 18 Monate.

112 Medic

Mit einem Mittleren Schulabschluss und ohne abgeschlossene Berufsausbildung kann man auch den medizinischen Weg bei der Feuerwehr wählen. Dann stehen der Vorbereitungsdienst in der Beamtenlaufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes inklusive einer Ausbildung zur Notfallsanitäterin oder zum Notfallsanitäter auf dem Programm. Diese Ausbildung dauert 41 Monate.

112 Medic Expert

Wer bereits ausgebildeter Notfallsanitäter ist, kann in den Vorbereitungsdienst in der Beamtenlaufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes einsteigen. Wer diese sechsmonatige Ausbildung durchläuft, wird dann als medizinisch verantwortliche Einsatzkraft in der Notfallrettung eingesetzt.

Notfallsanitäterausbildung

Mit mindestens einem Mittleren Schulabschluss und ohne abgeschlossene Berufsausbildung kann die Notfallsanitäterausbildung mit dreijähriger Berufsausausbildung im Beschäftigtenverhältnis begonnen werden. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

112 Dual

Die Feuerwehr bietet Bewerbern mit Hochschulreife das Bachelor-Studium Brandschutz und Sicherheitstechnik mit Vertiefungsrichtung Brandschutz mit Ausbildung in der Beamtenlaufbahn für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst an. Dauer: sieben Semester.

112 Bachelor/Master

Mit einem Bachelor-Abschluss nach einem mindestens dreijährigen Bachelor-Studium an einer Universität oder Fachhochschule kann die Ausbildung in der Beamtenlaufbahn für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst beginnen. Dauer: zwei Jahre.

Wer ein Studium an einer Universität mit einer Hochschulprüfung (Diplom-Hauptprüfung, Master) oder einer ersten Staatsprüfung abgeschlossen hat, kann ein zweijähriges Brandreferendariat für die Beamtenlaufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes beginnen.

Nähere Informationen: www.berliner-feuerwehr.de/karriere/ausbildungsnavigator