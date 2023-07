Sommerferien: Was Schulschwänzer n in Berlin zu befürchten haben

Die Sommerferien stehen vor der Tür. In Berlin beginnen diese am 13. Juli und gehen bis zum 25. August.

Berlin. Wenn die Sommerferien nahen, lässt der schulische Ehrgeiz häufig nach. Und auch Eltern sind dann gerne gnädig und nehmen die eigenen Kinder auch mal ein paar Tage vor dem offiziellen Ferienbeginn aus dem Unterricht. Etwa um stressfreier in den Sommerurlaub zu starten oder den günstigeren Flugpreis zu ergattern. Erlaubt ist das zwar nicht. Und obwohl Berlin mit Abstand das höchste Bußgeld für die Verletzung der Schulpflicht verteilt: viel zu befürchten haben Eltern nicht.

Am 13. Juli beginnen in Berlin offiziell die Sommerferien. Die Schulpflicht gelte selbstverständlich auch am letzten Tag vor den Ferien, wie ein Sprecher der Berliner Senatsbildungsverwaltung erklärt. Wird dagegen verstoßen, können Erziehungsberechtigte mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro bestraft werden.

In Berlin ist der Verstoß gegen die Schulpflicht eine Ordnungswidrigkeit. „Grundsätzlich ist eine Beurlaubung von der Schulbesuchspflicht nach § 46 Absatz 5 Schulgesetz nur möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt“, teilt der Sprecher mit.

Urlaub ist kein Grund, Kind früher aus der Schule zu nehmen

Eine Urlaubsreise sei jedoch kein triftiger Grund für eine Beurlaubung. Medizinische sowie familiäre Gründe, etwa eine Beerdigung oder eine Hochzeit, dagegen schon. Schulen seien sogar angehalten, Beurlaubungen kurz vor oder nach den Ferien nicht zu genehmigen, „es sei denn, es handelt sich um einen wichtigen und unaufschiebbaren Ausnahmefall“, so der Sprecher weiter.

In manchen Bundesländern überprüft die Polizei die Einhaltung der Schulpflicht vor Ferienbeginn, etwa an Flughäfen oder Bahnhöfen. In Berlin können Eltern, die ihre Kinder früher aus der Schule nehmen, da aber anscheinend beruhigt sein. Weder die Berliner Polizei noch die Bundespolizei planen solche Schwerpunktaktionen.

„Es ist nicht die Aufgabe der Bundespolizei, die Schulpflicht zu überwachen. Die Bundespolizeidirektion Berlin setzt die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen für die eigene Aufgabenwahrnehmung im originären Zuständigkeitsbereich ein“, erklärt ein Sprecher der Bundespolizei.

Und weiter: „Eine Ausstattung dieser Bereiche mit zusätzlichem Personal zur gezielten Kontrolle von möglichen Schulschwänzern ist nicht geplant und fand auch in der Vergangenheit im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Berlin, also in Berlin und Brandenburg, nicht statt.“

