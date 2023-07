Königliche Porzellan-Manufaktur lädt am Wochenende zum kostenfreien Hoffest

Das traditionelle Hoffest der KPM findet im Werkssitz in der Wegelystrasse 1 in Tiergarten statt.

Berlin. An diesem Wochenende macht die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) 260 Jahre ihrer wechselvollen Geschichte hautnah für ihre Besucherinnen und Besucher erlebbar. Angesichts des runden Jubiläums lädt das Berliner Traditionsunternehmen am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Hoffest in ihren historischen Werkssitz in der Wegelystrasse 1 in Tiergarten.

Geboten wird ein umfangreiches Programm für Jung und Alt mit musikalischer und auch kulinarischer Begleitung. Der Eintritt ist frei. „Das Event steht ganz im Zeichen der Porzellankunst und des Handwerks, für das die berühmte Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin seit über 260 Jahren bekannt ist“, heißt es von der Manufaktur feiner Porzellanerzeugnisse, die 1753 vom preußischen König Friedrich dem Großen höchstpersönlich gegründet wurde.

So ist es für die Gäste an diesem Wochenende etwa möglich, bei einer Manufakturführung durch die Fertigungshallen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, um zu erleben, wie eine echte KPM Berlin Tasse, Vase oder Figur hergestellt wird.

KPM: Besucher können sich auch selbst am Porzellan versuchen

Im Zelt der KPM Mitmach-Manufaktur können Erwachsene und Kinder zudem selbst zur Manufakturistin oder zum Manufakturisten werden und alles über die Geheimnisse der Porzellanherstellung erfahren. Während kleiner Workshops können Besucher dabei ihr handwerkliches Geschick mit Porzellan ausprobieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

An weiteren Ständen werden durch das KPM Design-Team die bedeutendsten Projekte und Kooperationen anhand von aktuellen Produkten vorgestellt, über das KPM Hotel & Residences am Standort informiert und ein vielseitiges Live-Musik-Programm und bunte Aktionen für die kleinen Besucher dargeboten. Schlussendlich locken auch noch speziell für die Veranstaltung erstellte attraktive Angebote im KPM Berlin Flagshipstore für interessierte Käuferinnen und Käufer.

Die Porzellan-Currywurstschale ist der Verkaufsschlager von KPM

Bereits kurz nach ihrer Gründung entwickelte sich die KPM zu einer der führenden und technologisch modernsten Porzellan-Manufakturen Europas. Als Hof-Ausstatter der preußischen Monarchen und des preußischen Adels wurde sie Arbeitgeberin für einige der bedeutendsten Künstler und Designer ihrer jeweiligen Epochen und zu einem Mittel royaler, internationaler Geschenk-Diplomatie.

Besondere Bekanntheit erlangte etwa die Porzellankopie der berühmten Prinzessinnengruppe des Bildhauers Johann Gottfried Schadow aus dem Jahr 1797, die bis heute verkauft wird. Aktuell gilt allerdings die Currywurstschale aus Porzellan als erfolgreiches Produkt der Manufaktur. KPM wird seit 2006 von dem Berliner Bankier und Unternehmer Jörg Woltmann geleitet.