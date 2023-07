Freibad Berlin: Mehr Security soll das Sommer-Wochenende in Berlin retten

Die Berliner Bäderbetriebe reagieren auf die Vorfälle der vergangenen Wochen. Weitere Maßnahmen in Neukölln und Pankow.

Die Berliner Bäderbetriebe erwarten volle Bäder angesichts der hohen Temperaturen am Wochenende.

Hochsommer-Temperaturen Mehr Security soll das Freibad-Wochenende in Berlin retten

Berlin. Es könnte das Sommer-Wochenende schlechthin werden: Der Deutsche Wetterdienst sagt für Sonnabend Temperaturen von bis zu 32 Grad voraus, am Sonntag soll das Thermometer sogar auf 35 Grad klettern. Angesichts dieser Hitze rechnen die Berliner Bäderbetriebe (BBB) mit vollen Bädern und hohen Besucherzahlen. Das teilte Claudia Blankennagel, Sprecherin der BBB, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Aufgrund des wohl hohen Aufkommens müssten Besucher womöglich auch mehr Zeit für den Eintritt einplanen.



„Wir empfehlen unseren Gästen, Tickets für das Bad vorab über unseren Online-Shop zu buchen“, sagt Blankennagel. Dort hätten Gäste Einsicht auf eine virtuelle Warteschlange, an der sie ablesen können, welcher Position sie sich befinden. Um diesen Vorgang weiter zu beschleunigen, können Besucher sich auch vorab im Online-Shop registrieren. Das verkürzt. so Blankennagel, die Bearbeitungsdauer.

Verkürzte Öffnungszeiten im Kombibad Mariendorf

Gäste, die vorab Tickets gebucht haben, müssten sich beim Bad auch nicht mehr an der Kassenschlange anstellen. „Sie können das Bad über sogenannte Express-Eingänge passieren, was schneller geht.“ Auch Jahreskartenbesitzer können die Expresseingänge benutzen. Am Freitagnachmittag war der Online-Shop noch weitgehend verfügbar. Tickets ließen sich Problem los erwerben.

Obwohl die Wetteraussichten hervorragend erscheinen, wird es keine Verlängerungen der Öffnungszeiten geben. Im Gegenteil: „Bedauerlicherweise musste das Kombibad Mariendorf seine Öffnungszeiten sogar auf einen Einschichtbetrieb reduzieren“, sagt Blankennagel. Das Bad habe krankheitsbedingt bis einschließlich Sonntag, 16. Juli, täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Zusätzlich könne aber die Schwimmhalle des Bades montags bis donnerstags jeweils von 6.30 bis 8 Uhr genutzt werden.

Großrutschen und Sprungtürme bleiben geschlossen

Blankennagel bat auch um Respekt gegenüber anderen Badegästen, und darum, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Der Hintergrund sind unschöne Szenen der vergangenen Wochen. Anfang Juni eskalierte ein Streit im Sommerbad Pankow und mündete in einer Massenschlägerei. 20 Menschen traten aufeinander ein, es gab Verletzte. Ende Juni gerieten Jugendliche mit Schwimmmeistern aneinander, am Ende musste erneut die Polizei hinzugerufen werden.



Nur wenige Tage später randalierten 50 Jugendliche im Freibad Neukölln am Columbiadamm. Die BBB reagieren mit zwei Maßnahmen darauf. Im Sommerbad Neukölln wie auch im Sommerbad Pankow sind der Sprungturm und die Großrutsche weiterhin geschlossen. Zudem haben die BBB laut Blankennagel die Anzahl der Sicherheitsmitarbeiter erhöht. Genaue Zahlen nannte sie hierzu nicht, sie sagte, das werde für jedes Bad je nach Lage und Größe individuell entschieden.