Baumgart über Hollerbach: „Dann wäre ich nur noch sauer“

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hegt trotz der Geschehnisse in diesem Sommer nach eigenem Bekenntnis keinen Groll gegen den jungen Fußball-Profi Benedict Hollerbach (22). „Wenn ich auf alle sauer sein sollte, die nicht bei uns spielen, dann wäre ich ja nur noch sauer“, sagte Baumgart nach den Leistungstests der Spieler am Freitag: „Es braucht niemand zu glauben, dass ich in der Kammer sitze und weine. Wir werden es verkraften. Ich bin sicher, dass morgen die Sonne auch wieder scheinen wird. Und glauben Sie mir: Ich kann gut schlafen.“