Premiere für Kral: Unions erste Einheit im Trainingslager

Fürstenwalde. Mit einer 100-minütigen Einheit bei strahlendem Sonnenschein und großer Hitze hat Trainer Urs Fischer die Spieler vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin auf die folgenden Tage im Trainingslager in Bad Saarow eingestimmt. In der Bonava-Arena in Fürstenwalde ließ der 57 Jahre alte Schweizer am Freitagvormittag Spielformen üben, die er unterbrach, um seine 23 Schützlinge auf Fehler hinzuweisen. Am Nachmittag steht eine weitere Trainingseinheit in Reichenwalde an, am Sonntag kehrt Union aus dem Trainingslager nach Berlin zurück.

Erstmals im Mannschaftstraining war Alex Kral, der von Schalke 04 nach Köpenick gewechselt ist und von den 120 Union-Fans ebenso freundlich empfangen wurde wie Neuzugang Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen, der in der abgelaufenen Spielzeit noch für den Zweitligisten Karlsruher SC aktiv war. Dagegen fehlte Rückkehrer Tim Skarke aus privaten Gründen.

Für die mitgereisten Anhänger war das Training in Fürstenwalde auch eine Reise in die Vergangenheit. Schutz vor der Sonne suchten die Fans unter der Tribüne, die bis 2012 noch im Stadion An der Alten Försterei gestanden hatte.