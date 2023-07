Loveparade in Berlin: Veranstalter nehmen wichtige Hürde für Techno-Umzug

Berlin. Noch bevor das Verwaltungsgericht Berlin darüber entschieden hat, ob den Veranstaltern von Loveparade-Nachfolger „Rave The Planet“ eine Kernauflage zur medizinischen Erstversorgung erlassen wird, teilten diese mit, man habe einen kommerziellen Sanitätsdienst verpflichtet. Damit wurde die wesentliche Hürde vor dem geplanten Start am Sonnabend um 14 Uhr aus dem Weg geräumt.

Ob Rave The Planet aber wirklich stattfinden kann, entscheidet die Polizei. Vor einer Freigabe der Nachfolgerveranstaltung der Loveparade prüft die dort angesiedelte Versammlungsbehörde das neue Sanitätskonzept der Veranstalter.

Berlin: Rave The Planet könnte die neue Loveparade werden

Der Hintergrund: Die Rave The Planet gGmbH hatte für den Techno-Umzug lange keinen Sanitätsdienst. Die Berliner Polizei erteilte aber am Montag die Auflage, diese Versorgung mit eigenen Mitteln zu bestreiten. Die gGmbH hatte am Donnerstag einen Eilantrag gegen diese Anordnung eingereicht. Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird am Nachmittag gerechnet.

Seitens der Veranstalters hieß es am Freitagmorgen, man wende sich im Eilantrag dagegen, die Kostenlast für die Verpflichtung eines kommerziellen Sanitätsdienstes zu tragen. Sie wollten dafür ursprünglich den ehrenamtlich tätigen und weit günstigeren Malteser Hilfsdienst gewinnen. Der aber erteilte ihnen Ende Juni eine Absage: Die Veranstalter hätten ihnen zu spät wesentliche Unterlagen vorgelegt. Zudem habe nie ein gemeinsamer Vertrag bestanden.

Rave The Planet: Kosten für Sicherheitsdienst um das Fünffache gestiegen

Damit standen aber nun ganz neue Summen im Raum. Statt veranschlagten 40.000 bis 50.000 Euro, so die Veranstalter Anfang dieser Woche, werde für einen kommerziellen Anbieter das Fünffache benötigt. Laut Co-Geschäftsführer Timm Zeiss von der Rave The Planet gGmbH habe man nun allerdings mit einem privaten Anbieter über einen für das Unternehmen realistischen Preis verhandeln können.

Zudem hat die gGmbH in dieser Woche ihr Budget erhöht: Denn nach einem Spendenaufruf kamen vonseiten der Techno-Fans aus ganz Deutschland zusätzlich rund 61.000 Euro hinzu. Begünstigend ist auch, dass statt der vom Veranstalter genannten 300-400 Hilfskräfte nur eine behördliche Mindestanforderung von 140 Personen vorliegt.

Berlin: Sicherheitsmitarbeiterin warnt vor bedrohlicher Situation bei Rave The Planet

Eine Sprecherin von Rave The Planet erklärte, man hoffe jetzt, da ein kommerzielles Unternehmen die Aufgaben übernehmen werde, auch Unterstützung durch die gemeinnützigen Sanitätsdienste zu erhalten. Auf Nachfrage beim Berliner Roten Kreuz hieß es dort allerdings, es sei „bislang keine Anfrage des betreffenden Sanitätsdienstes bezüglich einer Unterstützung durch Personal und/oder Fahrzeuge eingegangen“.

Fraglich bleibt, wie schnell und effektiv am Tag der Veranstaltung Teilnehmern in Notsituationen geholfen werden könnte. Bei Rave The Planet im vergangenen Jahr, so die Polizei, sei der eingebundene Sanitätsdienst an die Grenzen seiner Kapazität gestoßen. Es gab mehr als 100 Transporte in Krankenhäuser.

Ein Mitarbeiter eines Dienstes warnte gegenüber der Morgenpost, dass die Situation am Sonnabend nun weitaus bedrohlicher sei: Hatte es 2022 am Veranstaltungstag noch geregnet, wird diesmal ab Mittag mit Temperaturen von 30 Grad Celsius gerechnet. Aus anderen Sanitätsdiensten kommt die Befürchtung, dass statt der erwarteten 300.000 Raver eine Million Menschen auf die Straße des 17. Juni strömen. Zudem sind Rettungskräfte an diesem Tag in weitere Großveranstaltungen eingebunden: Auf dem Bebelplatz in Mitte findet „Staatsoper für alle“ statt, in der Zitadelle Spandau spielen „Simply Red“.