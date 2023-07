Viel Sonne und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, scheint im Verlauf des Tages überwiegend die Sonne. Zeitweise zeigen sich ein paar Quellwolken, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad. Nachts wird es klar - bei Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad.

Die Sonne scheint am Himmel.

Wetter Sonne und hohe Temperaturen am Wochenende

Berlin/Potsdam (dpa/bb). Viel Sonne und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, scheint im Verlauf des Tages überwiegend die Sonne. Zeitweise zeigen sich ein paar Quellwolken, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad. Nachts wird es klar - bei Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad.

Am Samstag wird es laut DWD weiterhin sonnig und trocken. Dabei klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 29 und 32 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 17 Grad.

Auch der Sonntag wird größtenteils sonnig, am Abend ziehen von Westen her hohe Wolkenfelder auf. Regen wird nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 und 35 Grad. In der Nacht verdichtet sich die Wolkendecke. Gegen Morgen treten im Westen Brandenburgs örtliche Schauer mit vereinzelten Gewittern auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.