Feuer auf landwirtschaftlicher Fläche: 20 Hektar abgebrannt

Auf einem Feld zwischen Plessa und Schraden im Landkreis Elbe-Elster hat es am Donnerstagnachmittag auf 20 Hektar gebrannt. Die Brandursache blieb unklar, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend sagte. Insgesamt 14 Feuerwehrautos und etwa 70 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Der Wind am Tag habe das Feuer auf der freien Fläche angefacht. Zuvor war dort Stoh gemäht worden. Am Abend waren die Einsatzkräfte größtenteils abgerückt, weil das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war.