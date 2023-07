Woidke besucht PCK-Raffinerie: Prüfung von Öllieferungen

Rund ein halbes Jahr nach dem Stopp russischen Öls für die Raffinerie PCK in Schwedt/Oder will die Task Force der Brandenburger Landesregierung eine Zwischenbilanz ziehen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte am Donnerstag einen Besuch in Schwedt für den 11. Juli an. Woidke wolle an einer Betriebsversammlung teilnehmen, danach sei eine Sitzung der von ihm berufenen PCK-Arbeitsgruppe in der Raffinerie geplant, teilte die Staatskanzlei mit. Dabei soll es auch um die Vereinbarung des Bundes mit Kasachstan zur Lieferung von Öl und um die Planungen zur Sanierung der Öl-Pipeline zwischen Rostock und Schwedt gehen.