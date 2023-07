Mann attackiert Polizeibeamte mit Hammer

Ein 30-jähriger Mann soll in Berlin-Wilmersdorf Polizeibeamte mit einem Hammer angegriffen haben. Der Mann war am Mittwochabend im Bereich Brandenburgische Straße/Konstanzer Straße „hammerschwingend“ unterwegs, als ein Zeuge die Beamten alarmierte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.