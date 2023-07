Polizei ermittelt wegen K.-o.-Tropfen bei Konzert

Knapp zwei Wochen nach einem Konzert von Schlagersänger Roland Kaiser in Cottbus ermittelt die Polizei wegen des Verdachts, dass Besucherinnen des Konzerts K.-o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten. Mittlerweile seien sechs entsprechende Anzeigen über die Internetwache eingegangen, die erste eine Woche nach dem Konzert, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor habe es in einem sozialen Netzwerk eine Diskussion von Besucherinnen über die möglichen Vorfälle gegeben. Zuerst hatten die „Lausitzer Rundschau“ und der RBB berichtet.