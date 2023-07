Verfahren gegen Pechstein: Polizei äußert sich nicht

Die Bundespolizei nimmt zu einem Bericht über ein Disziplinarverfahren gegen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein wegen eines Auftritts bei der CDU in Uniform keine Stellung. Aus Gründen des Personaldatenschutzes äußere sich die Bundespolizei nicht zu laufenden Personalvorgängen, teilte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage in Potsdam mit. Die Bundespolizistin Pechstein war bei einer CDU-Veranstaltung im Juni in ihrer Uniform aufgetreten.