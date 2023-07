Schwimm-Erfolg: Märtens siegt mit Schwester und Freundin

Das kannte Lukas Märtens so auch noch nicht: Zusammen mit seiner Schwester Leonie Märtens und Freundin Isabel Gose hat der Schwimm-Europameister einen speziellen Sieg gefeiert. Der 21-Jährige gewann am Donnerstag zum Auftakt der deutschen Meisterschaften in Berlin mit der 4 x 200 Meter Freistil-Mixed-Staffel des SC Magdeburg. Gut eine Woche vor den Weltmeisterschaften in Japan distanzierten die beiden Märtens-Geschwister, Gose und Marius Zobel die Konkurrenz deutlich.