Habeck: Zukunftspaket für PCK-Raffinerie wird umgesetzt

Die Förderung der geplanten klimafreundlichen Umrüstung der Ölraffinerie PCK in Schwedt/Oder ist nach Angaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck fest eingeplant. Dabei gehe es um ein neues Förderprogramm mit 137,7 Millionen Euro bis 2027 und 24,5 Millionen Euro 2024, teilte der Grünen-Politiker am Mittwoch mit. „Damit setzen wir das Zukunftspaket für die PCK in Schwedt um.“ Das Ziel sei, den Raffineriestandorten Schwedt und Leuna in Sachsen-Anhalt sowie Häfen in Mecklenburg-Vorpommern einen guten Weg für den geplanten klimafreundlichen Übergang zu ebnen.