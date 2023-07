Kriegsfolgen Bombenentschärfung in Berlin: Notunterkünfte eingerichtet

Wegen der Evakuierung zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Hohenschönhausen stehen drei Schulen im Umkreis als Notunterkünfte zur Verfügung. 7800 Menschen mussten am Mittwoch ihre Wohnungen verlassen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.