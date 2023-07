Entschuldung von Cottbus durch das Land abgeschlossen

Das Land hat die Teilentschuldung der Stadt Cottbus mit einer fünften Tranche von gut 20 Millionen Euro abgeschlossen. Damit habe das Land die finanzielle Sanierung der hoch verschuldeten kreisfreien Stadt seit 2019 mit insgesamt gut 101 Millionen Euro unterstützt, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Die Stadt habe im selben Zeitraum knapp 99 Millionen Euro Schulden abgebaut. Zu Beginn des Entschuldungsprogramms hatte Cottbus ein Minus von rund 252 Millionen Euro angehäuft und war die am höchsten verschuldete Stadt in Brandenburg.