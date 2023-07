Schüsse in Spandau: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Die Berliner Polizei ermittelt nach Schüssen in Berlin-Spandau wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hat eine zunächst unbekannte Person am Dienstagabend in einer Pizzeria auf einen 42-Jährigen geschossen. Der Mann wurde den Angaben zufolge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Hintergründe der Tat seien unklar.