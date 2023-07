Scholz: Verschiedenheit des Landes als Bereicherung sehen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung von Diversität in Deutschland betont. „Das ist etwas, was zur Kultur unseres Landes unmittelbar dazugehört“, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend beim Produzentenfest 2023 in Berlin. Bei dem Empfang der Film- und Fernsehproduzenten der Produzentenallianz trifft sich die Branche jährlich für Kontakte und Gespräche.