Nach den Kämpfen in Jenin im Westjordanland wollen pro-palästinensische Gruppen am Mittwoch am Potsdamer Platz demonstrieren.

Demo am Potsdamer Platz Nahost-Konflikt: Palästinenser-Protest am Mittwoch in Berlin

Berlin. Die jüngste Eskalation des Nahost-Konflikts soll am Mittwoch auch auf Berlins Straßen getragen werden. Unter dem Motto „Ein sofortiger Stopp der Aggression gegen Jenin“ wollen ab 17 Uhr pro-palästinensische Gruppen eine Kundgebung am Potsdamer Platz abhalten. Insgesamt seien 100 Menschen angemeldet, wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte.

Die Gruppe wolle demnach gegen die israelische Militäroffensive in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland demonstrieren. Im Internet werde mobilisiert, so der Sprecher weiter. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen bei der Versammlung entsprechend emotionalisiert sind.“ Ob die Kundgebung stattfinden kann war am Dienstagabend noch ungewiss. „Der Bescheid befindet sich aktuell in Prüfung.“

Jenin und das dortige Flüchtlingslager, in dem rund 17.000 Menschen auf einer Fläche von einem halben Quadratkilometer leben sollen, gelten als Hochburg militanter Palästinenser. In der Nacht zu Montag rückte die israelische Armee für eine Großoffensive an. Nach Angaben des Militärs seien mehrere Waffen sowie weiteres Kampf-Equipment beschlagnahmt worden. „Räumlichkeiten terroristischer Organisationen“ habe man zerstört, heißt es.

Mehrere themenbezogene Farbschmierereien an der Neuköllner Sonnenallee

Nach palästinensischen Angaben wurden zehn Menschen getötet und weiterer 100 verletzt. Weitere 120 mutmaßliche Extremisten seien festgenommen worden. Bei den Toten handele es sich um Extremisten, so die israelische Armee.

Bereits am Montag gingen vor dem Auswärtigen Amt in Berlin sechs Menschen gegen das Vorgehen der israelischen Armee auf die Straße. Der Protest sei friedlich verlaufen, so der Polizeisprecher weiter. Entlang der Sonnenallee in Neukölln seien am Dienstagmorgen mehrere „themenbezogene Farbschmierereien“ entdeckt worden.

Zuletzt untersagte die Berliner Polizei im Frühjahr rund um den 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels mehrfach Versammlungen pro- palästinensischer Gruppen. „Es bestehe die „unmittelbare Gefahr“, dass es „zu antisemitischen und volksverhetzenden Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft, Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommt“, hieß es etwa. Erst im April hatten „Tod den Juden“-Rufe bei einer Demo in Kreuzberg und Neukölln national und international für Empörung gesorgt.

