Gesundheit KV Berlin: E-Rezepte in vielen Arztpraxen noch nicht möglich

Die neue Möglichkeit zum Einlösen elektronischer Rezepte kann den Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin zufolge in vielen Berliner Arztpraxen noch nicht genutzt werden. Etwa die Hälfte der Praxen sei den Kenntnissen zufolge technisch nicht in der Lage, ein E-Rezept über die Versichertenkarte der Krankenkasse auszustellen, teilte die KV am Dienstag mit. Demnach verfügen zahlreiche Praxisverwaltungssysteme noch nicht über die entsprechende Software.