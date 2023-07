Oder-Spree 40 Bewerbungen für neuen Burgschreiber in Beeskow

Für das Amt der neuen Burgschreiberin- oder des Schreibers in Beeskow sind 40 Bewerbungen eingegangen. Das teilte der Landkreis Oder-Spree am Dienstag mit. Die Bewerbungsfrist endete demnach am vergangenen Sonntag. Das Feld der sich Bewerbenden sei breitgefächert, hieß es. Einreichungen seien aus Deutschland und Österreich gekommen, darunter aus Städten wie Wien, Salzburg, Berlin, Potsdam, Heidelberg, Leipzig und Hamburg. Die Bewerbungslage sei sehr gut, schätzte Stephanie Lubasch vom Kulturamt ein.