Brüder sollen Geldautomaten gestohlen haben: Anklage

Zwei Brüder sollen in Berlin-Gesundbrunnen einen Geldautomaten aus dem Boden gerissen und in einem gestohlenen Transporter abtransportiert haben. Die Staatsanwaltschaft will sie nun wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vor das Berliner Landgericht bringen und hat Anklage erhoben, wie sie am Dienstag mitteilte.